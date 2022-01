Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Unfall aufgrund von Glätte- Anhänger kippt auf Fahrbahn

Vlotho (ots)

(sls) Am Donnertagmorgen kam es aufgrund von Glatteis zu einem folgenschweren Unfall auf der Wittler Straße in Vlotho. Gegen 06.20 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Oerlinghausen mit seinem LKW und Anhängergespann die B 611 in Richtung Löhne. In Höhe der Hausnummer 90 geriet sein Fahrzeug auf eisglatter Straße ins Schleudern, woraufhin der Anhänger auf die Gegenfahrbahn ausbrach. Hierdurch wurde Lkw eines 42-Jährigen im Gegenverkehr erfasst. Der LKW des Bielefelders schleuderte daraufhin über den Straßengraben auf den Geh-/ Radweg. Anschließend wurde auch noch der im Gegenverkehr folgende Audi A4 eines 63-Jährigen aus Löhne vom ausbrechenden Anhänger erfasst. Der Audi schleuderte ebenfalls in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Durch die beiden Zusammenstöße kippte der Anhänger des 46-Jährigen auf der Fahrbahn um und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Der 42-jährige Bielefelder musste durch einen Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht werden, weil er sich am Bein schwer verletzte. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge erwiesen sich als nicht mehr fahrbereit und wurden auf Veranlassung der Unfallbeteiligten abgeschleppt, bzw. geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallstelle musste die B 611 in beide Richtungen bis ca. 12.00 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell