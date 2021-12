Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Zeugenaufruf und Verhaltenshinweise

Celle (ots)

Die dunkle Jahreszeit und insbesondere die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Einbrecher. Aufgrund dessen hatte die Polizei Celle erst vor kurzem an einer länderübergreifenden Kontrollaktion zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl teilgenommen. Anlässlich eines gestrigen versuchten Tageswohnungseinbruchsdiebstahls möchte die Polizei Celle erneut die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Celle zu diesem Thema sensibilisieren.

Am gestrigen Donnerstagvormittag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:45 Uhr, kam es in der Witzlebenstraße in Celle zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft begab sich auf die Rückseite des Grundstückes, hebelte mit einem Werkzeug ein Fenster auf und durchsuchte im Wohnhaus die einzelnen Räume. Nach derzeitigen Stand flüchtete die Täterschaft ohne Diebesgut. Anwohner werden gebeten sich bei der Polizei Celle zu melden, sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen worden sein. Hinweise können über die Telefonnummer 05141-277-213 mitgeteilt werden.

Die Beauftragte für Kriminalprävention, POK'in Cosima Bauer, rät den Bürgerinnen und Bürgern:

- Bei Verlassen des Hauses immer das Schloss der Haustür/ Wohnungseingangstür und Nebeneingangstür doppelt abschließen

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Während der Dämmerung/ Dunkelheit "Immer" für Beleuchtung im Hausinneren sorgen

- Briefkästen regelmäßig leeren

- Besondere Wertsachen immer in einem massiven Tresor oder bei einer Bank oder Sparkasse sicher aufbewahren

- Von Wertgegenständen Fotos fertigen und Seriennummern notieren. Hierbei kann das Formular "Wertgegenstandsliste", abrufbar unter h ttps://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertge gens tandsliste/ sehr hilfreich sein

Darüber hinaus besteht jederzeit das kostenlose Angebot der Polizei, sich fachkundig von Frau Bauer zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist über die Erreichbarkeiten 05141-277-208 oder cosima.bauer@polizei.niedersachsen.de möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell