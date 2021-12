Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Celle (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, den 02.12.2021, ereignete sich in der Hannoverschen Heerstraße in Celle ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Um 08:40 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit einem E-Bike den Radweg auf der linken Seite der Hannoverschen Heerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wurde im Einmündungsbereich Pufendorfstraße von einem Mini Cooper erfasst. Durch den Zusammenstoß kam die Jugendliche mit dem E-Bike zu Fall und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Jugendlichen und flüchtete danach, ohne ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu erfüllen, unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Celle verbindet mit dieser Pressemeldung die Hoffnung, dass sich die Fahrerin des Mini Coopers bei der Polizei unter 05141-277-213 meldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell