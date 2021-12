Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall nach Überholvorgang auf der L180

Winsen (Aller) (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 01.12.2021, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 180, zwischen Winsen (Aller) und Celle, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Die Unfallstelle wurde vollständig gesperrt.

Um 11:45 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Ford Fiesta hinter einem Lkw die Landesstraße 180 von Winsen (Aller) in Fahrtrichtung Celle. In einer leichten Rechtskurve setzte die 76-Jährige plötzlich zum Überholvorgang des Lkw an. Im selben Moment kamen auf der Gegenfahrbahn ein Seat Ibiza und ein VW Golf in genannter Reihenfolge mit Fahrtrichtung Winsen (Aller) entgegen. Folglich kollidierten der Ford Fiesta und der Seat Ibiza frontal. Gleichzeitig fuhr der VW Golf unmittelbar auf das Heck des Seat Ibiza auf. Infolge des Frontalzusammenstoßes wurde der Ford Fiesta zunächst gegen den Lkw und von da weiter gegen einen Baum geschleudert. Die 76-Jährige alleinige Insassin im Ford Fiesta wurde ebenso wie die 54-jährige Fahrerin des Seat Ibiza im Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins örtliche Krankenhaus geflogen. Zudem wurden der 56-jährige Beifahrer im Seat Ibiza sowie die 52-jährige Autofahrerin des VW Golf und ihre 11-jährige Beifahrerin leichtverletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Neben dem Rettungshubschrauber waren ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Die Unfallstelle wurde vollständig gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert unverändert an.

