Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

In der Nacht vom 26.11.2021 auf den 27.11.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hannoverschen Heerstraße / Ecke Gerhard-Kamm-Straße, Höhe Burger King, in Celle. Hierbei fuhr das unbekannte Fahrzeug gegen eine Holzbank und einen Altkleidercontainer und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Das Fahrzeug muss einen massiven Frontschaden aufweisen.

Die Polizei Celle fragt, wer hat diesen Unfall beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Celle unter der Tel.-Nr.: 05141-277-213.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell