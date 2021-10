Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Reifen geplatzt

Bebra - Am Mittwoch (20.10.), gegen 16.05 Uhr, bog ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Toyota Kombi von der Behelfsausfahrt der B 83 auf die B 27 in Richtung Bebra-Mitte ein. Kurz vor der Abfahrt Bebra-Mitte platzte an dem Fahrzeug der rechte Hinterreifen. Der Fahrer kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die beginnende Schutzplanke, von welcher er nach einigen Metern wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Das Fahrzeug schleuderte danach auf die Gegenfahrbahn und kam auf dem angrenzenden Seitenstreifen zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall auf Beschleunigungsstreifen

Bebra - Am Mittwoch (20.10.), gegen 13.35 Uhr, befuhren eine Frankfurter Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford und ein Pkw-Fahrer aus Sontra mit seinem Peugeot die Auffahrt zur B 27, Bebra-Süd in Richtung Bebra-Mitte. Die Frankfurterin musste aufgrund von rückwärtigem, vorfahrtsberechtigtem Verkehr auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. Der nachfolgende Peugeot-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf. Der Gesamtschaden beträgt rund 4.500 Euro. Das Fahrzeug aus Sontra musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Donnerstag (21.10), gegen 9.45 Uhr, wollte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford auf dem Parkplatz am Löwendenkmal in eine Parkfläche einfahren. Dabei geriet er jedoch über die gekennzeichnete Parkfläche hinaus und beschädigte den Mercedes Vito eines 50-jährigen Pkw-Fahrers, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell