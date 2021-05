Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ratzeburg (ots)

20. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.05.2021 - Salem / Seedorf

Am 19.05.2021 wurden der Polizei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Seedorf, in der Hauptstraße sowie in Salem, in der Seestraße mitgeteilt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Automaten von Unbekannten gewaltsam geöffnet. Eine Eingrenzung des Tatzeitraum sowie Angaben zur Menge des Stehlgutes und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Seestraße in Salem oder in der Hauptstraße in Seedorf gesehen und kann Angaben zu den Taten machen? Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 an die ermittelnde Kriminalpolizei Ratzeburg zu wenden.

