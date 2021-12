Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Wietze (ots)

Am vergangenen Freitagabend, den 26.11.2021, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde bei einem in der Raffineriestraße in Hornbostel geparkten blauen Ford EcoSport die vordere rechte Seitenscheibe durch unbekannte Täterschaft eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Sporttasche, u.a. mit der Geldbörse, entwendet. Die Sporttasche, allerdings ohne Geldbörse, wurde am nächsten Morgen in der Straße Alte Grenze in Wietze von einer Passantin aufgefunden.

Die Polizei Wietze fragt, wer hat im besagten Tatzeitraum die Tat in der Raffineriestraße in Hornbostel beobachtet oder aber in der Straße Alte Grenze in Wietze eine Person gesehen, die eine Sporttasche weggeworfen hat? Hinweise bitte an die Polizei Wietze unter 05146-98623-0.

