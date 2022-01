Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2021, 18.00 Uhr, bis zum 31.12.2021, 13.20 Uhr, ereignete sich in der Paul-Hug-Straße in Höhe der Hausnummer 19 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Pkw Audi von einem unbekannten Verursacher am Heck rechtsseitig beschädigt wurde. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fanden die Beamten rote Lackanhaftungen am Audi vor, die vom Verursacherfahrzeug stammen könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell