Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel vom 31.12.2021-02.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr - Varel

Am 30.12.2021, gegen 19:15 Uhr, wurden in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße bei einem 32-jährigen Mercedes-Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Eine Beeinflussung durch Alkohol konnte nicht bestätigt werden, jedoch reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Gegen den 32-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Bockhorn Im Bereich der Grabsteder Straße/B437 kam es am 31.12.2021, gegen 11:35 Uhr, zwischen einem 63-Fahrradfahrer und einem 32-jährigen PKW-Führer zum Zusammenstoß, da der Fahrradfahrer das für ihn gültige Rotlichtzeichen missachtete. Der Fahrradfahrer verletzt sich durch den Zusammenstoß leicht. Am PKW und am Fahrrad entsteht leichter Sachschaden.

Sachbeschädigung an Stromkasten - Varel

Am 01.01.2022, kurz nach Mitternacht, wurde im Bereich der Schloßstraße ein Stromkasten mit nicht näher definierbarer Pyrotechnik abgebrannt. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Am Stromkasten entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW - Varel

In der Zeit vom 31.12.2021, 12:00 Uhr - 01.01.2022, 09:45 Uhr, wurde ein im Meisenweg abgestellter PKW Ford an der Frontscheibe und an der Beifahrerscheibe mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am PKW - Varel

In der Zeit vom 31.12.2021, 20:00 Uhr - 01.01.2022, 12:00 Uhr, trat eine bisher unbekannte Person gegen den vorderen Stoßfänger eines PKW Audi, welcher auf dem Parkplatz der Haferkampstraße abgestellt gewesen war. Der Stoßfänger wurde durch den Tritt beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr - Varel

Am 01.01.2022, gegen 06:29 Uhr, wurde eine 59-jährige Person vor einer Lokalität in der Neumühlenstraße angetroffen. Die Person war im Begriff sich, trotz ihrer augenscheinlich erheblichen Alkoholisierung, auf ihr Fahrrad zu setzen. Eine Ansprache durch vor Ort anwesende Polizeibeamte wurde zunächst befolgt, anschließend jedoch ignoriert. Da die Person ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum, trotz erheblicher Ausfallerscheinungen, geführt hat und anschließend ein Atemalkoholwert von 2,03 Promille festgestellt wurde, ist ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

Fahren unter Einfluss - Varel

Am 02.01.2021, gegen 00:55 Uhr, stellten Beamte des PK Varel einen 21-jährigen Mercedes-Fahrer fest, der die Dangaster Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Drogenvortest wurde verweigert, sodass die Beamte eine Blutentnahme anordneten und durchführen ließen. Die Weiterfahrt wurde dem 21-jährigen untersagt und es ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

