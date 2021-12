Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Jever in der Schlachtstraße- Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Bislang unbekannte Täter zogen in der vergangenen Nacht durch die Schlachtstraße in Jever, warfen mehrere Blumenkübel um und rissen schließlich einen Briefkasten von einer Wand, welcher dadurch beschädigt wurde. Die Polizei erhielt gegen 04.00 Uhr Kenntnis von den Straftaten und wendet sich an die Bevölkerung:

Zeugen, welche den Vorfall wahrgenommen haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell