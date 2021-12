Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Neuhofen fiel am frühen Samstagmorgen, etwa gegen acht Uhr, mit seinem roten Kleinwagen (Toyota) im Straßenverkehr auf, da sich an seinem Pkw ein erheblicher Schaden im Heckbereich befand. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin begab sich an der Kreuzung Hauptstraße/Hoher Weg im Stadtteil Rheingönheim an den Pkw des 63-jährigen Ludwigshafeners um ihm dies mitzuteilen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Bedenken der Zeugin und setzte seine Fahrt in Richtung Neuhofen fort. Da sie einen Verkehrsunfall hinter dem Blechschaden vermutete, verständigte die Zeugin im Anschluss die Polizei. Der 63-jährige Fahrzeugführer, welcher nicht unerheblich alkoholisiert war, konnte ermittelt werden und gab später gegenüber den eingesetzten Beamten an, vermutlich beim Ausparken im Bereich der Schlachthofkreuzung an einen Stein oder ähnliches gefahren zu sein. Nähere Angaben zur Unfallstelle konnte der Beschuldigte nicht machen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder der Wegstrecke des roten Kleinwagens machen können, sich bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel: 0621/963-2122 zu melden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten wurden sichergestellt. Gegen den 63-jährigen Mann aus Neuhofen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

