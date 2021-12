Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ausgehobener Kanaldeckel

Ludwigshafen-Oppau (ots)

In der Nacht vom 16.12.2021 auf den 17.12.2021 entfernte eine bislang unbekannte Person in der Ludwig-Wolker-Straße einen Kanaldeckel aus der Straße. Durch eine Zeugin wurde der offenstehende Kanalschacht jedoch rechtzeitig festgestellt und der Polizei gemeldet. Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen wurden verständigt und kamen vor Ort. Da in der Zwischenzeit der ausgehobene Gullydeckel in der Umgebung gefunden werden konnte, wurde er wieder an seinem angestammten Platz eingesetzt. Der aufmerksamen Mitteilerin ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall kam.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell