Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Schortens - Polizei leitet Verfahren gegen 41-Jährigen ein

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 30.12.21, 00.38 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen 41-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter den Diekenweg in Schortens befuhr. Bei der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Test am beweissicheren Alkomaten ergab schließlich eine Wert von 0,64 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell