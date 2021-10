Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots)

Am Freitag (08.10.) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr stellte eine Fahrradfahrerin ihr Pedelec mit einem montierten Kinderfahrradanhänger im Fahrradständer vor dem EDEKA-Markt in der Münsterstraße 23 ab. Die Fahrrad-Anhänger-Kombination wurde durch ein ausparkendes Fahrzeug zusammengeschoben und dadurch beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich um einen schwarzen Pkw- SUV mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment BF. Der Sachschaden an dem Fahrrad beträgt nach ersten Schätzungen etwa 150 Euro. Bei der Fahrzeugführerin soll es sich nach ersten Zeugenaussagen um eine etwa 20-25 Jahre alte Person gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person, die ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt war. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

