Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspetktion Verden/Osterholz, Samstag, 20.02.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Pkw auf Feldweg ausgebrannt, Fahranfängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt, Urkundenfäschung, Über Gegenstand gefahren

PKW auf Feldweg ausgebrannt

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Achim, auf der Straße "Auf den Triften", ein PKW in Brand. Der Fahrzeugführer hatte den PKW dort einige Stunden zuvor ohne Auffälligkeiten abgestellt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Fahrzeug zwar löschen, es entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden an dem VW Passat, der sich auf etwa 5000,- Euro belaufen dürfte. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/996-0 zu melden.

Fahranfängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt Thedingahausen. Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, befährt die 18jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Rösener Straße in Richtung Wulmstorfer Straße. Kurz vor der Einmündung kommt sie mit ihrem Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt zwei Verkehrsschilder und überquert die Wulmstorfer Straße, bis die Fahrt an einem Straßenbaum endet. Die Fahrerin wird im Fahrzeug eingeklemmt und erleidet schwere Kopfverletzungen. Durch engagierte Ersthelfer kann die Frau aus ihrem Fahrzeug befreit und an den herbeigerufenen Rettungsdienst übergeben werden. Den Polizeibeamten fiel vor Ort Alkoholgeruch auf. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille. Die Fahrerin wurde in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem erwartet die Fahrerin noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Urkundenfälschung

Sottrum. Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Stuckenborstel eine 46-jährige Fahrerin eines Ford. Während der Kontrolle händigte die Bremerin den Beamten einen kosovarischen Führerschein aus. Die Beamten erkannten diesen als Fälschung und stellten ihn sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die 46-jährige ein.

Über Gegenstand gefahren

Walsrode. Am Freitag gegen 06:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger aus Visbek mit seinem Skoda die A27 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz vor der Anschlussstelle Walsrode/West lag plötzlich ein größeres Teil eines Lkw-Staufaches auf der Fahrbahn. Der Visbeker konnte in der Dunkelheit den Gegenstand nicht rechtzeitig erkennen und überfuhr diesen. Sein Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit, dem 45-jährigen gelang es aber zum Glück, den Skoda unter Kontrolle zu behalten und auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf ca. 5.000,-EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Staukastens machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Landkreis Osterholz

Quadfahrer nach Nötigung gesucht/Zeugenaufruf, Graffiti am Vereinsgelände, Illegale Müllentsorgung, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Quadfahrer nach Nötigung gesucht/Zeugenaufruf Ritterhude: Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in der Lesumstoteler Straße in Ritterhude zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die unbekannte Person mit dem Quad die Lesumstoteler Straße und näherte sich dabei einer Gruppe von Kindern, die auf ihren Ponys ritten. Nachdem diese die Fahrbahn freigemacht haben, ließ der Quadfahrer mehrfach den Motor aufheulen, sodass die Ponys durchgingen und die Reiterinnen teilweise abgeworfen wurden. Insgesamt wurden zwei Kinder und ein Pony verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292/811740 in Verbindung zu setzen.

Graffiti am Vereinsgelände

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf dem Sportgelände in Heilshorn in der Straße "Am Sportplatz" zu einer Sachbeschädigung. Dabei versah ein unbekannter Täter eine Wand des Vereinsgebäudes mit Graffiti. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen die Hinweise auf die möglichen Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

Illegale Müllentsorgung

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag wurde die Polizei gegen 15:30 Uhr über eine illegale Müllentsorgung in der Stoteler Waldstraße in Osterholz-Scharmbeck informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere blaue Plastiksäcke entsorgt wurden, in denen sich Teppichreste, Bauschutt und Holzstühle befanden. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden. Die Kosten der Entsorgung fallen jetzt der öffentlichen Hand zur Last. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Osterholz unter der Tel. 04791/3070 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Worpswede. Am Freitagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr im Bergedorfer Kirchdamm in Worpswede zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Pkw den Bergedorfer Kirchdamm in Richtung Grasberg. Im Kreuzungsbereich Adolphsdorfer Straße geriet der Unfallverursacher zu weit nach links, sodass die entgegenkommende Fahrerin eines VW Polo in den Seitenraum ausweichen musste. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Worpswede unter der Telefonnummer 04792/956790 in Verbindung zu setzen.

