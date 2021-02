Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon

Landkreis Verden, Landkreis Osterholz (ots)

Landkreis Verden/Landkreis Osterholz. Am Donnerstagvormittag riefen unbekannte Täter mehrere Bürgerinnen und Bürger in Achim, Oyten, Thedinghausen, Lilienthal und Vollersode an. Dabei handelte es sich überwiegend um Seniorinnen und Senioren. Insgesamt registrierte die Polizei bisher 10 solcher Anrufe in den Landkreisen Verden und Osterholz. Die Anrufer gaben sich dabei als Verwandte, Polizisten oder auch als Ärzte aus. Die Täter versuchten den Leuten weiszumachen, dass eine Notlage für nahe Angehörige vorliegen würde, die nur bei einer Zahlung eines höheren Betrags beendet werden könne. Auch an persönliche Daten versuchten sie teilweise zu gelangen. Die unbekannten Täter konnten insgesamt keine Beute machen, weil die Seniorinnen und Senioren misstrauisch und dadurch die Gespräche beendet wurden. Die Polizei warnt trotzdem weiterhin vor entsprechenden Anrufen. Die Täter sind stets auf dasselbe aus - durch schockierende Anrufe, geschickte Gesprächsführungen und künstlich erzeugte Hektik wollen sie Geld oder andere Wertgegenstände der Angerufenen ergaunern. Die Polizei rät in diesem Fall: Auflegen und selbstständig die Polizei kontaktieren. Weitere Präventionstipps können zudem unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ abgerufen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell