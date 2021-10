Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Die Fahrerin eines hellblauen VW Kleinwagens hat am Freitag (08.10.21), gegen 13.41 Uhr, an der Einmündung Elter Straße/Sandhövelstraße einen 13-jährigen Radfahrer angefahren. Der Radfahrer war entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der übergeordneten Elter Straße unterwegs. Als er die Einmündung Sandkampstraße passierte, kam aus der Sandkampstraße der hellblaue VW gefahren. Pkw und Fahrrad kollidierten miteinander, der Radfahrer kam jedoch nicht zu Fall. Es entstand Sachschaden am Fahrrad. Die Frau, die den Kleinwagen steuerte, stieg zunächst aus und sprach den Jungen an - die Polizei wurde aber nicht zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Erziehungsberechtigten in Kenntnis zu setzen, entfernte sie sich nach dem Gespräch von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

