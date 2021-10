Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfallflucht, 72-jähriger Pedelecfahrer verletzt

Horstmar (ots)

Am Donnerstag (07.10.) gegen 19:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Pedelecfahrer den Radweg entlang der L570 von Metelen kommend in Fahrtrichtung Leer. In Höhe Haltern 21 kam ihm ein grüner Schlepper mit einem leeren grünen Anhänger und gelber Ladeklappe entgegen. Ausgangs der dortigen Linkskurve geriet der Traktor mit einem Teil des Fahrzeugs nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit einem Reifen einen Leitpfosten am Radweg. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Pedelecfahrer ein Ausweichmanöver durch, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles sowie die Person, die den Traktor geführt hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/154115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell