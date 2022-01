Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 31.12.2021 - 02.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Jahreswechsel

Der Jahreswechsel war einsatztechnisch bei der Polizei Wilhelmshaven von vielen gemeldeten Ruhestörungen und kleineren Einsätzen geprägt. Körperverletzungsdelikte waren kaum zu verzeichnen. Insgesamt betrachtet wurde das festgelegte Feuerwerksverbot an den neuralgischen Punkten der Stadt Wilhelmshaven durch die Bürgerinnen und Bürger eingehalten.

Brand einer Wohnung

Am frühen Neujahrsmorgen kam es zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoß einer Wohnung in der Gökerstraße. Diese stand beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Personen konnten in der brandbetroffenen Wohnung nicht angetroffen werden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar und wurde zwecks weiterer polizeilicher Ermittlungen beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Sachbeschädigungen an Pkw´s

Am 01.01.2022 wurden vermehrt Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, verteilt im Stadtgebiet Wilhelmshaven, bei der Polizei angezeigt. Ursächlich hierfür waren bisher jeweils unbekannte Täter, welche durch den unsachgemäßen Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen die jeweiligen Fahrzeuge beschädigt haben. Diesbezügliche Strafverfahren wurden eingeleitet.

Widerstand/Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten Am Morgen des 31.12.2021 wurde die Polizei Wilhelmshaven in die Schillerstraße entsandt. Dort kam es im dortigen Mehrfamilienhaus zu einem Nachbarschaftsstreit. Ein 33-jähriger Mitverursacher des Streites beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten bei deren Eintreffen mehrfach mit übelsten Beschimpfungen. Bei einer anschließenden Ingewahrsamnahme des Verursachers trat und schlug dieser in Richtung der Beamten. Diese wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Dementsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

