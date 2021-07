Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung - Ein Leichtverletzter

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee

Sonntag, 04.07.2021, gegen 02:10 Uhr

NORTHEIM (da) - Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Sonntag gegen 02:10 Uhr bei einer Auseinandersetzung im Bereich der Rückingsallee durch Unbekannte leicht verletzt. Der alkoholisierte Northeimer war zunächst mit einer vierköpfigen Gruppe in einen Streit geraten, in dessen Folge er einen Faustschlag erhielt und zu Boden ging. Zwei Personen aus der Gruppe sollen anschließend noch auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Möglicherweise ließen die Täter von ihm ab, da weitere Personen auf die Situation aufmerksam wurden. Diese waren jedoch beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 bei der Wache in Northeim zu melden.

