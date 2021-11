Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sperrung der Gielenstraße nach Auffahrunfall

Neuss (ots)

Am Freitag (12.11.), gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Gielenstraße in Höhe Adolf-Flecken Straße ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Meerbuscherin fuhr aus noch unbekannter Ursache einem verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die eine medizinische Behandlung notwendig machten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Auch die Beifahrerin im Auto des Unfallgegners erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei sperrte die Gielenstraße, ab der Further Straße in Richtung Hermannsplatz, für die Dauer der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell