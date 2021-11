Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigen im Einsatz befindlichen Streifenwagen - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (10.11.), um kurz nach 20 Uhr, gingen Polizisten einem Hinweis auf eine Ruhestörung an der Neckarstraße nach. Der Einsatz verlief zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Als die Beamten jedoch wieder zu ihrem Streifenwagen kamen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte, offenbar aus reiner Zerstörungslust, die Heckscheibe des Einsatzmittels mit Pflastersteinen eingeworfen hatten. Die Polizisten stellten Personalien einiger Jugendlicher fest, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, aber angaben, von der Tat nichts zu wissen beziehungsweise nichts mitbekommen zu haben.

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts der "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel"; einer Straftat, die mit einer deutlich höheren Strafandrohung als die "normale" Sachbeschädigung belegt ist (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe - §305a StGB).

Zeugen, sprich Anwohner oder Passanten des durchaus dicht besiedelten Stadtteils, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell