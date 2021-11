Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kassiererin bei Überfall mit Pfefferspray besprüht - Fahndung nach Täter dauert an

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (11.11.), gegen 18:20 Uhr, riefen Angestellte eines Verbrauchermarktes an der Ladestraße die Polizei zu Hilfe und schilderten einen Überfall. Unverzüglich begaben sich mehrere Streifenwagen in die Fahndung nach dem flüchtigen Räuber, während andere Beamte den Tatort aufsuchten. Die betroffene Kassiererin schilderte, dass ein unbekannter Mann im Markt zunächst eingekauft habe und später wegen eines angeblichen Umtausches zurückgekehrt sei. Als die Angestellte die Kasse öffnete, schob ihr der Mann einen Zettel zu. Auf diesem forderte er die Herausgabe von Bargeld. Sein Opfer reagierte prompt und verschloss die Kasse wieder, woraufhin ihr der Unbekannte einen Reizstoff (umgangssprachlich Pfefferspray) ins Gesicht sprühte und anschließend ohne Beute in Richtung Kleinenbroicher Straße flüchtete.

Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte Kassiererin, die den Täter wie folgt beschrieb:

Männlich, etwa 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kappe und hielt eine Plastiktüte in der Hand.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Gesuchten machen können. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

