POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever vom 31.12.2021-02.01.2022

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit schwer verletzter Person

Schortens

Am Freitag, 30.12.2021, gegen 19:50 Uhr, kam es im Bereich Kirchstraße/Schooster Straße/Eilkstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 41jährige, aus Schortens stammende Fahrer eines Pkw befuhr die Schooster Straße und wollte nach rechts in die Eilkstraße abbiegen, wobei er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn nach links von der Straße abkam und gegen einen gemauerten Pfeiler einer dortigen Spielothek prallte. Der Fahrer, augenscheinlich nicht angeschnallt, erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde weiter eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem 41jährigen festgestellt, sodass ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde.

Computerbetrug

Am Donnerstag, dem 30.12.21, gegen 11.50 h, wurde ein 80-jähriger Bürger aus Schortens Opfer eines Computerbetruges. Dieser erhielt zunächst ein Anschreiben, vorgeblich unter der Verwendung der Anschrift seiner Hausbank, in welchem es um die Zugangsdaten für das Onlinebanking ging. Mangels Interesse habe er jedoch dem Schreiben keine weitere Bedeutung beigemessen. Am Tattag sei er dann von der Rufnummer seiner Hausbank kontaktiert und zu dem vorherigen Anschreiben befragt worden. Da er immer noch kein Interesse daran hatte, wollte der vorgebliche Mitarbeiter der Bank das Verfahren abschließen und erfragte dazu einige Daten des Opfers. Noch am gleichen Tage wurden vom Konto des Opfers zwei größere Geldbeträge abgebucht. Die tatsächliche Hausbank wurde darauf jedoch aufmerksam und konnte nach Rücksprache mit dem Opfer die Geldbeträge zurück buchen, so dass kein Vermögensschaden entstand.

Verstoß gegen die Corona-Regeln

Am 01.01.22, 01.17 h, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in Hooksiel, Obernstr., zu einem Corona-Verstoß gekommen sei. In einer dortigen Wohnung sollte sich eine größere Personengruppe aufhalten. Der Sachverhalt bestätige sich. Es wurden insgesamt 15 Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Bei der Personalienfeststellung wurden zwei der eingesetzten Beamten tätlich angegriffen, weitere aufs übelste beleidigt. Gegen die Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und allen Beteiligten ein Platzverweis erteilt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Am 01.01.22, 00.45 h, wurde ein 28-jähriger Mann in der Mühlenstr. in Jever angetroffen und kontrolliert, welcher eine Schreckschuss Waffe im öffentlichen Raum mit sich führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis zu sein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Waffe beschlagnahmt.

Diebstahl eines Wohnwagens

In der Silvesternacht wurde im Gewerbegebiert Hooksiel ein auf einem Firmengrundstück abgestellter Wohnanhänger älteren Baujahres von bislang unbekannten Tätern entwendet. Trunkenheit im Straßenverkehr (202200003118) Am 01.01.22, 07.52 h, wurde ein 21-jähriger Mann als Pkw-Fahrer in Hooksiel, Warfen, kontrolliert. Dieser stand unter der Einwirkung alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Am Freitag, 31.12.21, zwischen 11.00 und 12.30 h, rangiert in Sande ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz in Alt-Marienhausen und beschädigt einen dort geparkten Pkw. Ohne sich um den verursachten Schaden (ca. 3000 EUR) zu kümmern entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Samstag, 01.01.22, 15.10 h, befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer die Deichstr. in Horumersiel und streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dadurch wurde dessen Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber auf Grund einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden.

