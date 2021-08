Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Mofafahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Ein 48-jähriger Mofafahrer ist am Mittwoch (11.08.21) gegen 20.45 Uhr bei einem Alleinunfall auf dem Nünningsweg schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann aus Steinfurt aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mofa in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Graben zum Liegen, der 48-Jährige wurde etwas weiter in den Graben geschleudert. Ersthelfer zogen den bewusstlosen Verunfallten heraus. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten anschließend in ein Klinikum. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz. Das Mofa wurde durch die Polizei als Beweismittel sichergestellt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 300 Euro.

