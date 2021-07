Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Senior verwechselt Brems- und Gaspedal und verursacht mehrere Sachschäden

Speyer (ots)

Weil er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte fuhr gestern gegen 09:00 Uhr ein 87-jähriger PKW-Fahrer in der Diakonissenstraße gegen eine Hauswand. Anschließend legte der Mann den Rückwärtsgang ein, verwechselte hierbei erneut die Pedale und rammte beim rückwärts Rangieren einen parkenden PKW. Durch den Aufprall stieß dieser wiederum gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Durch die Kollisionen war der PKW des 87-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Sowohl an der Hauswand als auch an allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurde der Führerschein des Seniors sichergestellt.

