Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub auf Taxifahrer

Herford (ots)

(sh) Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es in Herford zu einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer. Zunächst bestieg ein männlicher Fahrgast ein vor dem Herforder Bahnhof wartendes Taxi. Nachdem der Fahrer die Paracelsusstraße erreicht hatte ließ der Fahrgast diesen in der Nähe des Hotels Vivendi anhalten. Hier bedrohte er den Taxifahrer plötzlich mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Dem Taxifahrer gelang es dann, dem Täter das Messer zu entreißen woraufhin dieser zu Fuß und ohne Beute in Richtung Steiler Weg flüchtete. Der Taxifahrer verblieb unverletzt. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter verlief bis jetzt ergebnislos. Bei dem Täter handelte es es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit südländischem Akzent, ca. 190-200cm groß, schlank mit dunklen kurzen Haaren. Der Täter trug bei Tatausführung eine dunkle Jacke sowie blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Tel.-Nr. (05221) 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell