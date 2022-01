Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Männer dringen in Klinikgebäude ein - Polizei nimmt Tatverdächtige mit

Löhne (ots)

(jd) Zwei Zeugen informierten am Freitag (7.1.) die Polizei, nachdem sie um 14.30 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Gebäude an der Bültestraße hörten. Vor dem Gebäude parkten unbekannte Fahrzeuge, unter anderem ein Van. Das leerstehende Gebäude gehört zu einem sich noch in Betrieb befindlichem Klinikkomplex. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Eingangstür verschlossen war, jedoch ein Fenster massive Beschädigungen aufwies. Beim Betreten des Gebäudes vernahmen die Beamten sogleich mehrere Stimmen aus einem der oberen Stockwerke. Im Obergeschoss trafen die Beamten dann auf insgesamt fünf Männer im Alter von 27 bis 36 Jahren, die gerade eine weitere Tür angingen und augenscheinlich etwas aus dem Gebäude heraus transportieren wollten. Drei der fünf Männer, von denen ein 36-Jähriger bereits wegen ähnlicher Delikte mehrfach in polizeiliche Erscheinung getreten ist, verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden die Männer dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen.

