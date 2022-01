Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Brände in der Silvesternacht - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg, Wendschott, Große Riehe

01.01.2022, 00.15 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuß-Straße 01.01.2022, 01.03 Uhr

Zu einem vermutlich vorsätzlichen in Brand gesteckten Altkleidercontainer in Detmerode und einer fahrlässigen Brandstiftung in Wendschott wurde die Polizei schon gleich zu Beginn des neuen Jahres gerufen. Es entstanden Sachschäden.

Kurz nach Mitternacht kam es in der Straße Große Riehe in Wendschott zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Beim Zünden mehrerer Silvesterraketen flog eine Rakete in einen benachbarten Garten. Dadurch gerieten dort befindliche Gartenmöbel in Brand und es entstand leichter Gebäudeschaden. Glücklicherweise wurde das Feuer schnell bemerkt, so dass durch den Brand kein größerer Schaden entstand. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand durch den Verursacher gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Stunde später bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen brennenden Altkleidercontainer in der Theodor-Heuß-Straße und verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der Container vermutlich mittels Pyrotechnik von bisher unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

