Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand im Alten Bahnhof Wittlich

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.12.2021 kam es in dem leerstehenden Gebäude des "Alten Bahnhofs" in Wittlich aus bislang ungeklärten Gründen zu einer starken Rauchentwicklung. Dank eines aufmerksamen Passanten wurde der Schwelbrand frühzeitig erkannt, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Insgesamt ist ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Laut ersten Ermittlungen hat am Vorabend eine private Feier in den betroffenen Räumlichkeiten stattgefunden, ein strafrechtlicher Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen.

Im Einsatz waren ca. 50 Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Wittlich, ein RTW und die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell