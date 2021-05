Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Telefonbetrüger wieder aktiv

Bankmitarbeiter verhindert Schaden für Seniorin

Kreis Borken / Gronau (ots)

Am gestrigen Tag meldeten sich die Telefonbetrüger mit der "Polizeimasche" (https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus) bei mehreren Gronauer Bürgern. Heute gingen bei der Polizei entsprechende Anzeigen aus dem Raum Reken ein.

In einem der Gronauer Fälle hatten die skrupellosen Betrüger beinahe Erfolg. Sie hatten eine Seniorin so weit gebracht, dass diese Geld von ihrem Konto abheben wollte, um es in die vermeintlich sicheren Hände der Betrüger zu übergeben. Dazu hatten die Täter auch ein Taxi bestellt, mit dem die Seniorin zur Bank fuhr. Das bestellte Taxi sollte die Frau auch wieder nach Hause fahren. Die Betrüger erkundigten sich, auch hier unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, immer wieder bei der Taxizentrale über den Fortgang.

Glücklicherweise war ein Bankmitarbeiter misstrauisch geworden und hatte die Polizei hinzugezogen. So konnte der Vermögenschaden für die ältere Dame verhindert werden.

Der Fall zeigt erneut, dass es den Betrügern trotz aller Warnhinweise immer wieder gelingt, gerade ältere Menschen zu betrügen.

Mitarbeiter von Geldinstituten können, wie in diesem Fall, den Schaden noch abwenden, wenn sie den möglichen Betrug wittern.

Sollte Taxiunternehmen ein Auftrag nach dem Muster "Ältere Person zu einer Bank und wieder zurück fahren" verdächtig vorkommen - bitte einmal mehr als einmal zu wenig die Polizei informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell