Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind beim Queren erfasst

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Achtjähriger am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Wagen den Vredener Dyk in Richtung Adenauerring. Als der Ahauser in diesen links abbog, stieß er gegen den entgegenkommenden Radfahrer: Der Junge überquerte gerade an der Ampel die Straße. Das Kind kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

