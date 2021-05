Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Auffahrunfall mit Folgen

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 47 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus am Mittwoch in Heek bei einem Auffahrunfall erlitten. Sie war mit ihrem Wagen gegen 07.50 Uhr auf Ammelner Straße in Richtung Heek unterwegs und verlangsamte, um rechts abzubiegen. Das bemerkte eine 30-jährige Ahauserin zu spät, die mit ihrem Wagen dahinter fuhr. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

