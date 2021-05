Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Metalldiebstahl rasch geklärt: Festnahme in den Niederlanden

Vreden (ots)

Wenig Freude dürften Metalldiebe an ihrer Beute gehabt haben. Denn nur Stunden nach der Tat in Vreden nahmen Polizeibeamte in den Niederlanden zwei Tatverdächtige fest. Das gestohlene Metall hatten sie dabei. Vorangegangen war ein Einbruch: In der Nacht zum Mittwoch hatten Einbrecher sich mit Gewalt Zugang zu einer Firma an der Otto-Hahn-Straße in Vreden verschafft. Dort entwendeten sie einen kompletten Anhänger mit einer Ladung von circa zwei Tonnen Edelstahl. Das ungewöhnliche Gespann eines Fahrzeugs mit niederländischen Kennzeichen, das einen Anhänger mit deutschen Kennzeichen zog, fiel Polizeibeamten jenseits der Grenze ins Auge. Bei ihrer Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um Diebesgut handelte. Die Beamten nahmen die 32 und 44 Jahre alten Niederländer aus Deventer fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell