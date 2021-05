Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gegen parkenden Wagen geprallt

Drogentest schlägt an

Gescher (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Gescher einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige war gegen 03.15 Uhr auf dem Grenzlandring in Richtung Stadtlohner Straße unterwegs. Dort prallte der Steinfurter gegen einen parkenden Wagen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen für einen Drogenkonsum des Mannes. Ein Test schlug positiv an auf Amphetamine und den Cannabiswirkstoff THC. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten den Führerschein sicher und untersagten bis auf Weiteres das Fahren mit einem Kraftfahrzeug.

