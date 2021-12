Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Großer Kirchhof

22.12.2021, 17.00 Uhr bis 28.12.2021, 12.25 Uhr

Die Weihnachtsferien nutzten unbekannte Täter und brachen zwischen dem Mittwoch vor Heiligabend und Dienstagmittag in den Kindergarten in der Straße Großer Kirchhof in Helmstedt ein. Ob neben einem Laptop noch weitere Gegenstände gestohlen wurden ist derzeit nicht bekannt.

Am Mittwoch vor Weihnachten begannen die Ferien in der Kindertagesstätte. Nachdem die Leiterin der Einrichtung von den Einbrüchen über die Weihnachtszeit in anderen Kindergärten gehört hatte, machte sie sich am Dienstagmittag auf den Weg, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Zu ihrem Schreck musste sie feststellen, dass auch in diesen Kindergarten eingebrochen worden war. Räume waren geöffnet und Schränke durchwühlt worden. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Einbrecher einen Laptop.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Am Ludgerihof unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell