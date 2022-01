Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Mehrere Hauswände mit Graffiti besprüht

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (7.1.) verständigte ein Anwohner der Brudtlachtstraße die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass die Wand seines Wohnhauses durch ein Graffiti besprüht wurde. Auch an umliegenden Hausfassaden fanden sich ähnliche Spuren: So wurden unter anderem die Worte "Cyka", "TSG" und "Asoziale- pommes- bananen- scheiße" auf die Wände aufgesprüht. Insgesamt sieben Anzeigen wurden in diesem Zusammenhang am Freitagabend im Umkreis der Brudtlachtstraße/Kleine Mauerstraße gefertigt. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein Unbekannter gegen 22.00 Uhr an den Hauswänden der Brudtlachtstraße und ging dann zu Fuß in Richtung Kleine Mauerstraße/Deichtorwall. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag gegen 22.00 Uhr im Bereich des Gänsemarktes etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu der bisher unbekannten Person machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

