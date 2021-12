Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Ingewahrsamnahmen nach Schlägerei

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 1.20 Uhr zu einer Schlägerei in einer Wohnung an der Hohen Straße. Bei Eintreffen starker Polizeikräfte schlugen vier erheblich alkoholisierte Männer aufeinander ein. Nur unter Einsatz des Pfeffersprays konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Drei Männer (26, 31 und 34 Jahre) mussten in der Folge in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Die Schläger wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Ein Mann musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Hintergründe der Schlägerei liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell