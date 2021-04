Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: 15-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (27.03.2021) ist am Helmut-Schmidt-Platz ein Radfahrer verletzt worden.

Nach Aussage einer Unfallzeugin befuhr ein 54-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr die Friedrich-Ebert-Allee in Fahrtrichtung Bonn. Der Fahrzeugführer habe an einer Rotlicht zeigenden Ampel am Helmut-Schmidt-Platz halten müssen. Nach Ablauf der Rotphase sei der 54-jährige dann angefahren, als plötzlich ein 15-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung der Franz-Josef-Strauss-Allee die Fahrbahn querte. Der Autofahrer stieß mit dem Radfahrer zusammen, der dadurch stürzte und sich verletzte. Der Zweiradfahrer musste anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell