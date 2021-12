Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen/ K 11 - Folgenschwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (15.12.2021) ist es in den Abendstunden in der Heidgrabener Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen.

Eine 53-jährige Frau und ihr 55-jähriger männlicher Begleiter befuhren um 22:53 Uhr nebeneinander den Radweg in Richtung Uetersen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Fahrradlenker aneinander und verhakten sich. Durch die Berührung verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich schwer.

In Folge der notärztlichen Untersuchung verschlechterte sich der Zustand des 55-jährigen Mannes, so dass dieser mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Hamburger Krankenhaus verbracht wurde.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden Verkehrsteilnehmern Atemalkohol fest. Beiden Fahrradfahrern wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger hinzugezogen.

Beide Fahrradfahrer trugen keinen Helm.

Die Polizeistation in Uetersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und erbittet um Hinweise unter der Rufnummer 04122 - 7053-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell