POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Kind und Lkw

Rostock (ots)

Ein 8-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad am Montagmorgen, kurz vor 08.00 Uhr, zur Grundschule über die Rostocker Max-von-Laue-Straße. Zeitgleich befand sich in dieser Straße ein Lkw der Stadtentsorgung. Die Arbeiter leerten die Container. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam es beim Überqueren der Fahrbahn des Kindes zum Zusammenstoß mit dem anfahrenden Lkw. Das Fahrrad wurde eingeklemmt und komplett beschädigt. Der Junge verletzte sich leicht. Der Vater kam umgehend zur Unfallstelle. Das Kind wurde mittels Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Arbeiter begaben sich selbstständig in ärztliche Betreuung.

Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige und eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei wird im Rahmen ihrer Ermittlungen auch die Unfallursache erforschen. Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen sind deutscher Herkunft.

