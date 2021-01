Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Rüttelplatte aus Lagerhalle gestohlen ++ Hanstedt/Nordheide - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Tostedt (ots)

Rüttelplatte aus Lagerhalle gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (16.01.2021), 21 Uhr und Sonntag, 12.15 Uhr, sind Diebe in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Buxtehuder Straße eingedrungen. Die Täter hatten dazu eine rückwärtige Eingangstür aufgehebelt. Anschließend öffneten sie das Rolltor auf der Vorderseite und entwendeten eine rund 180 kg schwere Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro. Wie die Täter sie abtransportierten, ist noch unklar.

Hanstedt/Nordheide - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (15.01.2021), zwischen 07:45 und 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den auf dem Parkstreifen vor einer Apotheke in der Winsener Straße geparkten schwarzen Cherokee Trailhawk. Im Frontbereich des Pkw entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

