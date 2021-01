Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Müllcontainer angezündet ++ Marschacht/Rönne - Verkehrsinsel überfahren - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Müllcontainer angezündet

Am Mittwoch (13.01.2021), gegen 20.00 Uhr, bemerkte ein Anwohner Am Kürbsweg Feuerschein in zwei Altpapiercontainern, die vor einem Mehrfamilienhaus standen. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die kurze Zeit später eintraf und die Flammen ablöschte. Ein dritter Container wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen, die am Mittwochabend im Kürbsweg beobachtet wurden, nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Marschacht/Rönne - Verkehrsinsel überfahren - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 09.01.2021, gegen 20.15 Uhr, kam es auf der Elbuferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und beim Nachschauen entdeckt, dass ein Fahrzeug, das in Richtung Tespe gefahren war, die Verkehrsinsel kurz hinter der B404 überfahren hatte. Dabei wurde ein Straßenschild aus der Verankerung gerissen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Opel, möglicherweise das Modell Zafira, gehandelt haben dürfte. Hinweise nimmt die Polizei in Marschacht unter der Telefonnummer 04176 948930 entgegen.

