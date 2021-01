Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 15.01.2021 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 17.01.2021,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal und Rosengarten - Autodiebstähle und Wohnungseinbrüche

Am Samstagmorgen stellte ein Anwohner der Straße "Auf dem Westendorfe" (Rosengarten/Nenndorf) fest, dass in der Nacht unbemerkt Einbrecher in sein Wohnhaus gelangt waren. Neben einer Geldbörse wurde auch ein Fahrzeugschlüssel und der dazugehörige, vor dem Einfamilienhaus stehende, neuwertige BMW X4 (weiß) entwendet.

In den Nächten zu Samstag und Sonntag kam es in den Ortsteilen Sottorf und Klecken in den Straßen "Zu den Diebeskuhlen" und "Auf dem Gallieck" zu Komplettentwendungen von Fahrzeugen. Erbeutet wurden ein neuwertiger SUV des Hersteller Jeep (Grand Cherokee/schwarz) und ein Nissan (Infiniti FX 50/schwarz), welche über Keyless-Go-Systeme verfügen.

In Seevetal kam es zu einem Wohnungseinbruch bei der Straße Birkenhorst, der am Samstagmorgen bemerkt wurde. Hier gelangten die Täter während der mehreren Tage andauernden Abwesenheit der Bewohner durch ein aufgebrochenes Fenster in das Einfamilienhaus und entwendeten neben einem Wertgelass u.a. hochwertige Unterhaltungselektronik und ein Gemälde.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Seevetal/Maschen - PKW aufgebrochen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen wurde bei einem im Maschener Kirchweg geparkten Mercedes-Benz die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren u.a. ein Geldbörse und eine Jacke entwendet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter 04105/620115 entgegen

Winsen (Luhe) - Ohne Führerschein, dafür falsches Kennzeichen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Hansestraße stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer (24) nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der VW Golf nicht zugelassen und wurde mit nicht zu dem Fahrzeug gehörenden Kennzeichen geführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Osttangente im Kreuzungsbereich Bürgerweide zu einem Verkehrsunfall zwischen Transportern Ford Transit. Der Unfallverursacher (24) übersah dabei den von rechts kommenden Unfallbeteiligten (50) und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge beide Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Winsen (Luhe) OT Drage - Daimler E 250 Bluetec ausgeschlachtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe des PKW ein, der vor einem Privatgrundstück bei der Straße "Auf dem Sande" geparkt war. Es wurden Airbags, die Multifunktionseinheit, Lautsprecher und andere Festeinbauten ausgebaut. Hiweise nimmt das Polizeikommissariat Winsen (Luhe) entgegen (04171-7960)

Hollenstedt / Ochtmannsbruch Siedlung - Drogeneinfluss festgestellt

Bei einer Vekehrskontrolle am Sonntagnachmittag war schnell klar, dass der Fahrzeugführer(19) des VW Golf noch unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Dem Mann wurde ein Blutprobe für das Strafverfahren entnommen.

Tostedt und Neddernhof - Mehrere Schuppeneinbrüche

In der Nacht zu Sonntag entwendete ein Täter Werkzeug aus einem unverschlossenem Schuppen und ließ vermutlich bei der angrenzenden Weide die Pferde frei. Als Tatverdächtiger wurde ein Dortmunder (25) ermittelt, der in der Nähe von der Polizei aufgegriffen wurde. Erst später wurden am Sonntagmorgen weitere Taten bekannt: In einen weiteren Schuppen in der Nähe wurde eingebrochen. Bei einem Wohnhaus in der Nähe beschädigte der Täter zwei Sicherheitskameras, machte jedoch keine Anstalten, einzubrechen. Die Kameras hatten den Tathergang aber noch aufgezeichnet, der Dortmunder ist dort deutlich zu erkennen. Zudem könnte ein nächtlicher Einbruch in ein Schuppen bei Neddernhof auf das Konto des Dortmunders gehen: Hier wurden in der Nähe auch freilaufende Rinder gemeldet... Es liegen aber auch konkrete Spuren vor, die sich wahrscheinlich dem Tatverdächtigen zuordnen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

