POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Scheiben-Zerstörer

Unbekannte haben die Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle "Katholisches Krankenhaus" in Dinslaken zerstört. Die Sachbeschädigung stellten Polizisten während einer Streifenfahrt am Mittwoch um 11.48 Uhr fest. Die Bushaltestelle liegt an der Ecke Willy-Brandt-Straße/Dr. Otto-Seidel-Straße.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

