Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte beschmieren Europaschule mit Graffiti

RheinbergRheinberg (ots)

Graffiti-Sprayer haben die Europaschule am Pulvertum in Rheinberg verunstaltet. Die Täter schrieben in grüner Farbe die Schriftzüge "47 zoroi" und "Zevil" an die Außenfassade der Schule, die sich an der Kurfürstenstraße befindet.

Die Polizei Rheinberg bittet Zeugen, die die Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 zu melden.

