POL-COE: Nottuln, K13/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Bereits am Montag (03.01.22) kam es auf der K13 zu einer Unfallflucht. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 80-jähriger Nottulner Autofahrer die Kreisstraße von Darup in Richtung Billerbeck. Auf halber Strecke überholte ihn ein unbekanntes Fahrzeug und stieß dabei gegen die linke Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbigen Kleintransporter handeln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

