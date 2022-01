Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Unfälle durch Glatteis

Coesfeld (ots)

Glättebedingte Unfälle verzeichnet die Polizei Coesfeld am Donnerstag (06.01.22). Sechs Personen wurden verletzt.

Gegen 5.50 Uhr befuhr eine 21-jährige Billerbeckerin die K48 in Fahrtrichtung Lette. Bei Rorup geriet das Auto in einer Kurve ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. Im Fahrzeug saß auch eine 20-jährige Billerbeckerin. Beide wurden schwer verletzt. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser.

Ein 37-jähriger Nottulner verlor die Kontrolle, als er gegen 6.15 Uhr die Appelhülsener Straße in Richtung Appelhülsen befuhr. Das Auto prallte gegen einen Ampelmast. Mit einem Rettungswagen kam der 37-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ampel wurde durch den Aufprall beschädigt.

Auf der K41 kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn war aus Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Sirksfeld fuhr er aus bisher unbekannten Gründen auf das Auto eines 58-jährigen Vredeners auf, dessen Fahrzeug dadurch in den Graben schleuderte. Mit Rettungswagen kamen beide leicht verletzt in Krankenhäuser.

Am Dapperskamp in Dülmen-Buldern stürzte gegen 11 Uhr ein 72-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen. Mit einem Rettungswagen kam er leicht verletzt in ein Krankenhaus.

In allen anderen Fällen blieb es bei Blechschäden. Unter anderem rutschte ein Auto an einem Bahnübergang in Dülmen in eine heruntergelassene Schranke. Diese wurde beschädigt, blieb aber funktionstüchtig.

