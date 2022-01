Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Am Haus Lette/Firstpfannen beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben die Dachrinne und die Firstpfannen eines Wartehäuschens unweit der Kardinal-von-Galen-Schule in Coesfeld-Lette beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Dienstag (04.01.22) und 13 Uhr am Mittwoch (05.01.22). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell